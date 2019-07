Start Mitte August an Bord eines Schnellboots von deutschem Skipper

Greta Thunberg fährt mit Segelschiff zu Klimagipfel nach New York

Stockholm (AFP) - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will mit einem Segelschiff zum UN-Klimagipfel nach New York reisen. Ihr sei eine Fahrt auf der Hochseejacht Malizia II. von Großbritannien nach New York Mitte August angeboten worden, schrieb die 16-Jährige am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Boot soll von dem deutschen Skipper Boris Herrmann und dem in Monaco ansässigen Gründer des Malizia-Teams, Pierre Casiraghi, gesteuert werden.

Nach einem Bericht der britischen Zeitung "Guardian" wird die 16-Jährige bei der Reise von ihrem Vater Svante Thunberg begleitet. Auch ein Filmemacher soll mit an Bord sein.

Nach monatelangen Vorüberlegungen habe sich Thunberg entschieden, in dem 2015 gebauten Boot über den Atlantik fahren, schrieb Herrmann auf seiner Website. Die Malizia II. sei mit Solaranlagen und Unterwasserturbinen ausgestattet, um Strom für das Boot zu generieren. Auf einem Segel soll das Motto der Klimabewegung prangen: Fridays for Future.

In den USA werde Thunberg auch an Klimademonstrationen am 20. und 27. September teilnehmen, schrieb Herrmann weiter. Zudem plane sie, nach Kanada und Mexiko weiterzureisen und an der nächsten UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile Anfang Dezember teilzunehmen.

Auf Thunberg geht die Bewegung Fridays for Future zurück. Jeden Freitag demonstrieren unter diesem Motto junge Menschen in vielen Ländern gegen ausbleibende Klimaschutzmaßnahmen.