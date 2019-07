Greta Thunberg kommt zu Klimademo nach Berlin

Berlin (AFP) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt heute (10.00 Uhr) an der Fridays for Future-Demonstration in Berlin teil. Die 16-Jährige wird bei der Kundgebung im Invalidenpark in Berlin-Mitte erwartet, wo Schüler auch in ihren Sommerferien für bessere Klimapolitik demonstrieren wollen. Thunberg war zuletzt Ende März zu Gast in Berlin, wo sie unter anderem einen Sonderpreis der Goldenen Kamera erhielt.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg © AFP

Von Thunberg inspiriert demonstrieren seit Monaten junge Menschen in Deutschland und anderen Ländern weltweit einmal pro Woche am Freitag, um gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen zu protestieren.