Greta Thunberg zu Gast im französischen Parlament

Paris (AFP) - Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist heute zu Gast im französischen Parlament (12.00 Uhr) Die 16-Jährige nimmt in der Pariser Nationalversammlung an einer Debatte zum Klimaschutz teil. Einige Abgeordnete aus den Reihen der Konservativen und der Rechtspopulisten haben angekündigt, der Veranstaltung fernzubleiben. Sie nannten die Schülerin einen "Guru der Apokalypse".

"Guru der Apokalypse"? Klima-Aktivistin Greta Thunberg sorgt in Frankreich für Streit © AFP

Thunberg war am Sonntag in Frankreich mit dem Freiheitspreis der Region Normandie ausgezeichnet worden. Auf die junge Schwedin geht die Bewegung Fridays for Future zurück. Jeden Freitag demonstrieren unter diesem Motto junge Menschen in vielen Ländern gegen ausbleibende Klimaschutzmaßnahmen. Vergangene Woche war Thunberg zu Gast bei der Berliner Kundgebung.