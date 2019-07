Griechenland wählt neues Parlament - Tsipras laut Umfragen vor Abwahl

Athen (AFP) - In Griechenland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale sind von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr MESZ geöffnet. Der linksgerichteten Syriza-Partei von Regierungschef Alexis Tsipras droht dabei die Abwahl: Umfragen zufolge hat die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) gute Chancen, stärkste Kraft zu werden und mehr als 150 der 300 Sitze im Parlament in Athen zu gewinnen.

Alexis Tsipras bei Kundgebung in Athen © AFP

Nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai hatte Tsipras die ursprünglich für Oktober angesetzte Parlamentswahl um drei Monate vorziehen lassen. Nach EU- und Kommunalwahlen ist es für die Griechen der dritte Urnengang binnen weniger Monate. Wegen der Urlaubszeit wird mit einer niedrigen Beteiligung an der Parlamentswahl gerechnet.