Kritik an Abkommen zur Präsidentschaftswahl - Basis stellt Ultimatum

Größte Oppositionspartei im Kongo lehnt gemeinsamen Kandidaten ab

Kinshasa (AFP) - Die größte Oppositionspartei in der Demokratischen Republik Kongo hat am Montag ein Abkommen ihres Parteiführers mit anderen Parteien für einen gemeinsamen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl im Dezember zurückgewiesen. Die Basis verlange, dass Félix Tshisekedi von der Vereinbarung zurücktrete, sagte Jean-Marc Kabund, Generalsekretär der Union für Demokratie und Sozialen Fortschritt (UDPS), und setzte seinem Parteichef eine Frist von 48 Stunden.

Oppositionskandidat Martin Fayulu © AFP

Die sieben Oppositionsführer hatten sich am Sonntag in Genf auf den früheren Abgeordneten Martin Fayulu als gemeinsamen Kandidaten für die Wahl am 23. Dezember geeinigt. Er soll Präsident Joseph Kabila beerben, der nach 18 Jahren an der Macht auf internationalen Druck hin nicht nicht wieder antreten wird. Kabila schickt stattdessen seinen ehemaligen Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary ins Rennen.

Hunderte UDPS-Anhänger protestierten am Montag gegen die Entscheidung der Oppositionsparteien. Tshisekedi war zuvor als heißer Anwärter auf die Kandidatur gehandelt worden. "Sie betrachten ihn als Kandidaten für die Präsidentschaft", sagte Kabund mit Verweis auf die Proteste.