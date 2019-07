Zweites britisches Kriegsschiff in Golfregion eingetroffen

Großbritannien lehnt Tanker-Tausch mit dem Iran ab

London (AFP) - Im Streit mit dem Iran um die Festsetzung von zwei Öltankern hat Großbritannien einen Tausch ausgeschlossen. "Es gibt kein Geben und Nehmen", denn es gehe um "internationale Gesetze", sagte der neue britische Außenminister Dominic Raab am Montag dem Rundfunksender BBC. Derweil traf im Persischen Golf ein zweites britisches Kriegsschiff ein, um britische Handelsschiffe durch die Seestraße von Hormus zu eskortieren.

Der britische Tanker "Stena Impero" © AFP

Irans Präsident Hassan Ruhani hatte jüngst die Möglichkeit eines Tanker-Tauschs angedeutet. "Es geht hier nicht um irgendein Tauschgeschäft", sagte aber Raab, der vergangene Woche vom neuen britischen Premier Boris Johnson zum Außenminister ernannt worden war. "Hier geht es um internationale Gesetze und darum, die Regeln des internationalen Rechtssystems aufrechtzuerhalten."

Allerdings ist die Rechtsmäßigkeit des britischen Vorgehens in dem Streit umstritten. Großbritannien begründet die Festsetzung des mit iranischem Erdöl beladenen Supertankers "Grace 1" am 4. Juli vor dem Überseegebiet Gibraltar damit, dass er im Verstoß gegen EU-Sanktionen Erdöl zur syrischen Raffinerie Banjas bringen wollte.

Allerdings ist umstritten, ob die EU-Sanktionen gegen Syrien auf Drittstaaten angewendet werden können. Der Iran bestreitet zudem, dass der Tanker nach Syrien wollte. Auch gibt es Zweifel, dass die Festsetzung des Schiffs bei der Durchfahrt durch eine internationale Schifffahrtsstraße mit dem Seerecht vereinbar ist.

Offenbar als Vergeltung für die Beschlagnahme der "Grace 1" setzte der Iran am 20. Juli den britischen Tanker "Stena Impero" fest. Er begründete dies damit, dass er gegen Schifffahrtsregeln verstoßen habe. Auch dieses Vorgehen ist rechtlich höchst fragwürdig. Nicht nur soll der Tanker in omanischen Gewässern gewesen sein, sondern es gibt auch keinen Beweis, dass er Regeln verletzt hat.

Wegen des Vorfalls schlug Großbritannien eine EU-Marinemission zur Sicherung der Schifffahrt in der Seestraße von Hormus vor. Während sich Frankreich und Deutschland zurückhaltend äußerten, begann die britische Fregatte "Montrose", britische Handelsschiffe zu eskortieren. Am Sonntag traf mit dem Zerstörer "Duncan" zudem ein zweites britisches Marineschiff in der Golfregion ein.

"Die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormus ist nicht nur für das Vereinigte Königreich von entscheidender Bedeutung, sondern auch für unsere internationalen Partner und Verbündeten", erklärte Verteidigungsminister Ben Wallace. Der Iran warnte aber, die geplante EU-Mission sende eine "feindliche Botschaft, ist provokativ und wird die Spannungen verschärfen".

Der Tanker-Streit spielt sich vor dem Hintergrund der Wirtschaftsblockade ab, die US-Präsident Donald Trump nach dem Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran verhängt hat. Trump will mit seiner Politik des "maximalen Drucks" den Iran zu weiteren Zugeständnissen bei seinem Atomprogramm, seiner Regionalpolitik und seinem Raketenprogramm zwingen.

Der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi warf den USA am Montag aber vor, kein Interesse an echten Verhandlungen oder einem Abkommen zu haben. Als Begründung verwies er darauf, dass Washington ein Angebot abgelehnt habe, das der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kürzlich bei einem Besuch in New York unterbreitet habe.

Demnach bot Sarif an, ein Zusatzprotokoll zum Atomabkommen von 2015 zu unterzeichnen, das acht Jahre nach Annahme des Abkommens scharfe Inspektionen der Atomanlagen erlaubt. Im Gegenzug sollte die US-Regierung "einen Plan in den Kongress einbringen und alle illegalen Sanktionen aufheben". Der Vorschlag sei aber "erwartungsgemäß abgelehnt worden".

Mussawi äußerte sich auch zum Treffen mit den verbliebenen Vertragspartnern in Wien am Sonntag. Der Iran habe dabei gegen die Haltung der Europäer sowie die Beschlagnahme der "Grace 1" protestiert, sagte der Sprecher. Trotz der Differenzen sei das Treffen aber "offen und entscheidend" gewesen und habe die "Luft gereinigt" für die Fortsetzung der Gespräche.