Neue Verfahren für Urnengang und Kandidatenaufstellung im Gespräch

Große Koalition erwägt wegen Corona Möglichkeit reiner Briefwahl

Berlin (AFP) - In der großen Koalition gibt es Überlegungen, die Bundestagswahl im Falle eines Anhaltens der Corona-Pandemie im kommenden Jahr grundlegend anders zu organisieren. "Es ist sinnvoll, für Notfälle die Möglichkeit zu schaffen, dass Kandidatenaufstellungen und die eigentliche Bundestagswahl auch anders durchgeführt werden können als durch Präsenz-Veranstaltungen", sagte CDU-Rechtsexperte Ansgar Heveling der "Rheinischen Post". Dem Bericht zufolge geht es auch darum, die Möglichkeit für eine reine Briefwahl zu schaffen.

Sitzung des Bundestags © AFP

Eine Novelle des Wahlrechts solle es ermöglichen, über die Zusammensetzung des nächsten Bundestags allein per Briefwahl zu entscheiden. Auf diese Weise solle die Wahl trotz möglicher neuer Ausbreitungswellen des Virus im Herbst nächsten Jahres stattfinden können, heißt es in dem Bericht. Auch für die Aufstellung der Kandidaten sollen demnach Möglichkeiten gefunden werden, für einen Schutz vor dem Virus zu sorgen. Allerdings gebe es in diesem Punkt noch "Beratungsbedarf".

Die SPD-Innenexpertin Ute Vogt will der Zeitung zufolge am liebsten nicht auf Wahlversammlungen zur Bestimmung der Bundestagskandidaten verzichten. Sie schlägt einen kleineren Delegiertenschlüssel vor, damit solche Versammlungen mit weniger Delegierten möglich sind und der physische Abstand gewahrt werden kann.

Das Bundesinnenministerium hat nach eigenen Angaben angeregt, im Wahlrecht etwa die Möglichkeit zu schaffen, die Kandidatenaufstellung per Briefwahl abzuwickeln. Die Überlegungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher in Berlin. Die Bundesregierung übt hier nur eine beratende Funktion aus, zuständig für das Wahlrecht ist der Bundestag.

Bei FDP und AfD sorgten die Überlegungen für Empörung. "Die Pläne von Union und SPD zu einer Veränderung des Wahlrechts wegen Corona sind ein schlechter Scherz", sagte der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle der Nachrichtenagentur AFP. "Seit Jahren ist klar, dass das Wahlrecht reformiert werden muss, um bei der nächsten Bundestagswahl eine weitere Aufblähung des Parlaments zu verhindern."

Die GroKo "kehrt das Thema entweder unter den Teppich oder schlägt in der Öffentlichkeit Lösungen vor, die nicht mehrheitsfähig sind", kritisierte Kuhle. Bei der Anpassung an Corona - etwa durch eine Ausweitung der Briefwahl-Möglichkeiten - solle es nun aber ganz schnell gehen. "Dieses Manöver geht zulasten des Vertrauens in die demokratischen Institutionen."

Die AfD kritisierte die Pläne als undemokratisch und verfassungswidrig. "Briefwahlen ermöglichen ein hohes Maß an Manipulation", erklärte Vize-Bundessprecher Stephan Brandner. "Bereits bei vergangenen Wahlen wichen die Ergebnisse der Briefwahl signifikant von denen der Präsenzwahl ab."