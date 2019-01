Grüne bereiten auf Vorstandsklausur Wahlen vor

Frankfurt (Oder) (AFP) - Die Spitze der Grünen will sich auf einer am Montag (09.30 Uhr) beginnenden Klausurtagung in Frankfurt an der Oder auf die bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr vorbereiten. Am Montag geht es zunächst um die Europawahlen Ende Mai. Am Dienstag will die Parteiführung um die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck dann über die Urnengänge in Brandenburg, Sachsen und Thüringen beraten.

Das Logo der Grünen © AFP

Sie stehen im September und Oktober an. Zwar erleben die Grünen derzeit im Bund ein Hoch in dem Umfragen. Der Partei werden demnach rund 20 Prozent zugetraut. Im Osten erreicht sie aber traditionell deutlich schlechtere Werte. Angesichts der Stärke der AfD gerade im Osten wollen sich die Grünen dort nun als Partei des gesellschaftlichen Zusammenhalts präsentieren.