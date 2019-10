Grüne entscheiden auf Landesparteitag über Koalitionsverhandlungen in Sachsen

Dresden (AFP) - Rund sechs Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen entscheiden die Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD. Auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Leipzig (11.00 Uhr) will die Grünenbasis über das Ergebnis der Sondierungen beraten und über Gespräche zur Regierungsbildung abstimmen. Bereits am Freitagabend hatten die Spitzengremien von CDU und SPD grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben.

Grünen-Spitzenkandidaten Katja Meier und Wolfram Günther © AFP

Vergangene Woche hatten die drei Parteien ihre Sondierungen abgeschlossen. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist das Dreierbündnis die einzige Möglichkeit, eine regierungsfähige Mehrheit jenseits der AfD zu organisieren, die bei der Wahl am 1. September zweitstärkste Kraft wurde.