Grüne feiern auf Konvent 40-jähriges Bestehen

Berlin (AFP) - Die Grünen haben am Freitag auf einem Parteikonvent in Berlin ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Sie waren erstmals 1979 zur Europawahl mit einer eigenen Liste angetreten, damals noch als Wählervereinigung. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner nannte Ökologie, Demokratie, Frieden und Gerechtigkeit als zentrale Grundwerte der Grünen, die diese seit ihren Anfangsjahren geprägt hätten.

Inhaltlicher Schwerpunkt des Konvents sind Diskussionen über den ersten Zwischenbericht für das geplante neue Grundsatzprogramm, das im Herbst 2020 beschlossen werden soll. Dazu sind am Samstag ganztägig Beratungen in Arbeitsgruppen vorgesehen. Mit dem Leitbegriff der "Bündnis-Partei" wollen die Grünen in dem neuen Programm auch an die Traditionen des in der Endphase der DDR entstandenen Bündnis90 anknüpfen. Aus der Vereinigung der westdeutschen Grünen mit Bündnis90 war nach der Wiedervereinigung die heutige Partei Bündnis90/Die Grünen hervorgegangen.

Am Freitagabend sollten die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck zu den Teilnehmern des Konvents in der Berliner "Arena" sprechen. Im Anschluss war eine Diskussion mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future, der Journalistin und Migrationsexpertin Ferda Ataman und der Digital-Expertin Katharina Borchert vorgesehen.