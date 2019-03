Grüne feiern auf Konvent 40-jähriges Bestehen und diskutieren Grundsatzprogramm

Berlin (AFP) - Die Grünen feiern heute auf einem Parteikonvent in Berlin ihr 40-jähriges Bestehen und verbinden dies mit einer Debatte über ihr geplantes neues Grundsatzprogramm. Zum Auftakt sprechen am Nachmittag die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Es folgt eine Diskussion unter anderem mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future und der Journalistin und Migrationsexpertin Ferda Ataman.

Grüne feiern 40-jähriges Bestehen © AFP

Am Samstag sind ganztägig Diskussionen über einen ersten Zwischenbericht für das neue Programm vorgesehen. Nach weiteren Debatten soll das Programm im Herbst 2020 auf einem Parteitag beschlossen werden. Die Grünen waren erstmals 1979 zur Europawahl mit einer eigenen Liste angetreten, damals noch als Wählervereinigung.