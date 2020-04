Jeder Bürger soll 250-Euro-Gutschein für lokale Geschäfte bekommen

Grüne fordern "Fonds zur Rettung der Innenstädte"

Berlin (AFP) - Die Grünen-Fraktion im Bundestag fordert einen "Fonds zur Rettung der Innenstädte" in der Corona-Krise. Unter anderem solle jeder Bürger einen "Kauf-vor-Ort-Gutschein" in Höhe von 250 Euro bekommen, heißt es in einem Papier der Fraktionsspitze, das am Samstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. "Dieser Gutschein kann nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden." Zuerst hatte der "Spiegel" über das Papier berichtet.

Geschäft in Berlin © AFP

Die 250 Euro sollen laut dem Konzept nur in Geschäften gelten, "die vom Shutdown betroffen waren". Eine Verwendung im Online-Handel soll explizit ausgeschlossen werden.

"Im Gegensatz zu Steuersenkungen, wie einer Abschaffung des Solidaritätsbeitrags, ist der Kauf-vor-Ort-Gutschein effektiver, zielgerichtet und sozial gerechter", argumentieren die Grünen. "Proportional zum Einkommen bedeutet er vor allem für Geringverdienende eine echte Verbesserung."

Um eine "Verödung der Innenstädte" zu vermeiden, sollen dem Konzept zufolge außerdem die Zuschüsse vom Bund zu den Betriebskosten ausgeweitet werden. Diese sind bisher auf drei Monate begrenzt. Unternehmen, die weiterhin geschlossen bleiben müssen, sollten laut den Grünen auch über diese Frist hinaus die Zuschüsse bekommen.

Mit 500 Millionen Euro vom Bund soll laut dem Papier außerdem "die Infrastruktur von Ortskernen und Stadtzentren" verbessert werden. "So werden Stadtviertel wieder attraktiver." Gefordert wird außerdem ein "Konjunkturprogramm zur Digitalisierung der Regionen". Dieses soll "den Auf- und Ausbau digitaler regionaler Plattformen unterstützen, um den lokalen Handel zu stärken".

Das Papier ist unter anderem von Fraktionschef Anton Hofreiter und seinem Vize Oliver Krischer unterzeichnet. Zu den weiteren Autoren gehören die Wirtschaftsexpertinnen Katharina Dröge und Claudia Müller sowie die Sprecherin für Stadtentwicklung, Daniela Wagner.