Seehofer soll auch zu Fall des zu Unrecht abgeschobenen Afghanen befragt werden

Grüne fordern Sondersitzung des Innenausschusses zu Sami A.

Hamburg (AFP) - Nach der juristisch umstrittenen Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. fordern die Grünen im Bundestag eine Sondersitzung des Innenausschusses. Diese solle trotz Sommerpause "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" angesetzt werden, heißt es in laut einem "Spiegel"-Bericht von Freitag in dem Antrag der Grünen. Sie wollen, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu diesem und anderen Abschiebefällen Rede und Antwort steht.

Der Tunesier Sami A. war vor einer Woche aus Nordrhein-Westfalen in sein Herkunftsland abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Vorabend ein Abschiebeverbot für den mutmaßlichen Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden bestätigt hatte. Am Freitag befassten sich der Rechtsausschuss und der Integrationsausschuss des nordrhein-westfälischen Landesparlaments mit dem Fall.

"Wir fordern eine umgehende Aufklärung der Vorfälle und der Verantwortlichkeiten", sagte die Grünen-Obfrau im Innenausschuss des Bundestags, Filiz Polat, dem "Spiegel". Die Grünen wollen in der von ihnen beantragten Sondersitzung auch über den Fall des Afghanen Nasibullah S. sprechen.

Der junge Mann war nach Afghanistan abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Greifswald noch nicht über die Klage gegen seinen abgelehnten Asylbescheid entschieden hat. S. hätte somit nicht abgeschoben werden dürfen und soll nun nach Deutschland zurückgeholt werden.

"In den letzten Tagen kamen immer mehr Fälle von Abschiebungen ans Tageslicht, die grundlegende Fragen der Rechtsstaatlichkeit aufwerfen", sagte Polat. Die Umstände und die Rolle von Innenminister Seehofer sowie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) müssten "genau untersucht werden".