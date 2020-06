Baerbock: In allen Bereichen führend die Debatte treiben

Grüne formulieren bei Programmvorstellung klaren Führungsanspruch

Berlin (AFP) - Die Grünen haben bei der Vorstellung des Entwurfs für ihr neues Grundsatzprogramm ihren politischen Gestaltungsanspruch unterstrichen. Parteichefin Annalena Baerbock sprach am Freitag in Berlin von einem "Programm für die Breite der Gesellschaft, das unseren Führungsanspruch für und mit dieser Gesellschaft untermauert". Sei es früher darum gegangen, "ein Korrektiv zu sein", gehe es jetzt um "den Anspruch anzuführen", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

Grüne stellen Entwurf für neues Grundsatzprogramm vor © AFP

Entsprechend nehmen traditionelle grüne Kernthemen wie Klimaschutz und Sozialpolitik zwar breiten Raum ein, doch "wir formulieren in allen Bereichen unseren Anspruch, führend die Debatte zu treiben", hob Baerbock weiter hervor. Ausdrücklich zeigen sich die Grünen in dem Programmentwurf offen für neue politische Bündnisse, ohne sich dabei genauer festzulegen. Es gehe jetzt "nicht um irgendwelche Farbspielchen", sagte Baerbock, sondern darum, eigene grüne Inhalte in den Vordergrund zu stellen.

"Wir wollen die Menschen in ihrer Freiheit und Würde zum Ausgangspunkt unserer Politik nehmen", sagte Ko-Parteichef Robert Habeck. Dabei stehe das Programm unter dem Motto "Veränderung, um Halt zu schaffen". Nachdrücklich bekannte sich Habeck zu Innovation und technischem Fortschritt, auch in heiklen Bereichen wie der Gentechnik. Allerdings sei Fortschritt nicht "in sich gut oder schlecht", sondern es gehe um dessen Nutzen für den Menschen.

Im Bereich Ökologie orientierten sich die Grünen an "planetaren Grenzen", die nicht überschritten werden dürften, sagte Habeck. Eine "starke Besteuerung" solle dazu beitragen, ökologische Fehlentwicklungen zu vermeiden, die Einnahmen daraus aber konsequent "direkt an die Menschen zurückgehen".

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurde der Text zum Bildung in den vergangenen Wochen von der Grünen-Spitze noch einmal "angeschärft". Es gehe um Konsequenzen aus der Erkenntnis, wie sehr "durch Schulausfall soziale Gleichheit verloren gegangen ist", sagte Habeck. Die Grünen fordern auch, wichtige Grundstoffindustrien sowie die Herstellung von Gütern für kritische Infrastrukturen in Europa zu halten.

In dem Programmtext verzichten die Grünen weitgehend darauf, Ziele und Forderungen detailliert auszuarbeiten oder zu beziffern. Dies werde im kommenden Jahr im Wahlprogramm der Grünen geschehen, sagte Kellner. Das Grundsatzprogramm soll nun weiter beraten und auf einem Parteitag im November beschlossen werden.