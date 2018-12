Linke: Unabhängige Polizeibeschwerdestellen brauchen umfassende Kompetenzen

Grüne für Meldesystem bei Fällen von Rechtsradikalismus-Verdacht in der Polizei

Berlin (AFP) - Die Grünen fordern als Konsequenz aus den Rechtsradikalismus-Vorwürfen gegen hessische Polizisten ein Meldesystem für solche Vorfälle. Es solle künftig "unabhängige Polizeibeauftragte" geben, "die jenseits von Dienstwegen Hinweisen nachgehen können", sagte Grünen-Chef Robert Habeck der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin. Zudem solle ein Meldesystem installiert werden, damit die Beauftragten diese Hinweise dann weiterverfolgen können. Auch die Linkspartei verlangte "unabhängige Polizeibeschwerdestellen".

"Die Maßnahmen sind Transparenz und Bildung", sagte der Grünen-Chef. "Wenn es ein Milieu gibt, in dem rechtsradikales Gedankengut innerhalb der Polizei Fuß fasst, muss man die Kultur verändern." Habeck verwies darauf, dass die Vorgänge in Frankfurt am Main kein Einzelfall sind. "Wir kennen das auch schon aus anderen Bundesländern. Etwas Ähnliches gab es auch einmal in Schleswig-Holstein."

Habeck fügte hinzu: "An Polizisten muss man sich vertrauensvoll wenden können, wenn man von Rechtsradikalen bedroht wird." Es dürfe "keinen Hauch von Zweifel geben, dass die Sicherheitsbehörden fest auf dem Boden unserer Verfassung stehen".

Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic forderte einen bundesweiten statistischen Überblick über Disziplinarverfahren mit Extremismus-Bezug bei Sicherheitsbehörden. Die Innenminister in Bund und Ländern müssten eine "gemeinsame Aufklärungsoffensive starten", sagte Mihalic den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland von Donnerstag.

Zu klären sei, ob es sich um ein "grundsätzliches Problem in den Sicherheitsbehörden" handele, "dass kleinere Gruppen von Beamten sich in rechtsextremen Zusammenhängen organisieren oder sich sogar bundesweit vernetzen".

Sechs Polizeibeamte aus Frankfurt am Main, Darmstadt sowie Wetter und Kirtorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden verdächtigt, rechtsextreme Chatnachrichten ausgetauscht zu haben. Der Vorfall soll auch im Zusammenhang mit einem Drohschreiben an die Anwältin Seda Basay-Yildiz stehen, die Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess war.

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, erklärte, die geforderten unabhängigen Polizeibeschwerdestellen dürften "keine zahnlosen Alibi-Institutionen sein". Vielmehr müssten sie "organisatorisch unabhängig sein, ausreichend mit finanziellen Ressourcen, qualifiziertem Personal und umfassenden Kompetenzen ausgestattet werden", forderte Jelpke. So müssten sie das Recht haben, Akten einzusehen und Zeugen zu befragen.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, schlug eine Ausweitung des Modells der Vertrauensstellen, das es bei der Bundespolizei bereits gebe, auf die anderen Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern vor. "So kann künftig früher auf entsprechende Warnsignale reagiert werden", erklärte Kuhle. Er verlangte, das Problem müsse bei der Innenministerkonferenz besprochen werden, es gehöre zudem auf die Tagesordnung einer Sitzung von Innen- und Verteidigungsausschuss.

Der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka hält es angesichts der Affäre in Hessen für notwendig, dass auch die anderen Bundesländer nach rechtsextremen Umtrieben in ihrer Polizei schauen. "Jeder Landesinnenminister sollte den Fall in Hessen zum Anlass nehmen, in seinem Land entsprechende Fragen zu stellen", sagte Lischka dem "Tagesspiegel" vom Mittwoch. Jeder Einzelfall sei einer zuviel und zerstöre Vertrauen in die Polizei.

Lischka regte zudem an, die Länder sollten prüfen, ob sie für solche Fälle "über ein geschultes Beratungsteam sowie Weiter- und Fortbildungsangebote verfügen". Darüber sollte auch in der halbjährlich tagenden Innenministerkonferenz gesprochen werden.