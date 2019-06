Ministerpräsident soll unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert haben

Grüne im EU-Parlament fordern Konsequenzen im Fall von Tschechiens Regierungschef

Prag (AFP) - Mit Blick auf einen mutmaßlichen Interessenskonflikt des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis haben die Grünen im Europaparlament die EU zu entschiedenem Handeln aufgefordert. "Für Unternehmen in der EU gelten klare Spielregeln und niemand, auch kein Ministerpräsident, darf diese Regeln brechen und sich selbst bereichern", erklärte die Ko-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ska Keller, am Mittwoch in Brüssel. Babis steht im Verdacht, als Unternehmer unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben.

Tschechiens Regierungschef Andrej Babis © AFP

In zwei Briefen an die EU-Kommission und EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte die Grünen-Fraktion eine Untersuchung der EU-Subventionen an Babis' Unternehmen Agrofert. Zudem müsse Tusk sicherstellen, "dass die schmutzigen Geschäfte des Andrej Babis nicht die Entscheidungen im Europäischen Rat beeinflussen", erklärte Keller.

Am Dienstag waren mindestens 100.000 Menschen in der tschechischen Hauptstadt Prag gegen den Ministerpräsidenten auf die Straße gegangen und hatten dessen Rücktritt gefordert. Die Veranstalter sprachen sogar von 120.000 Demonstranten. "Andrej Babis gibt uns jede Woche einen neuen Grund, gegen ihn zu protestieren. Wir haben genug davon", sagte Benjamin Roll, Vize-Chef der Organisation Eine Million Augenblicke für Demokratie, in einer Rede vor den Kundgebungsteilnehmern.

Es sei "nicht normal", dass Babis trotz seiner "Interessenskonflikte" und "persönlicher Probleme" weiterhin das Land regiere, sagte der Leiter der Organisation, Mikulas Minar.

Tschechische Medien hatten zuvor den Entwurf eines Untersuchungsberichts der EU-Kommission veröffentlicht, der Babis belastet. Daraus geht hervor, dass die EU-Kommission 17,4 Millionen Euro Subventionen von Tschechien zurückfordern könnte, die Babis' ehemaliges Unternehmen erhalten hat. Die Kommission sieht Babis demnach in einem Interessenkonflikt zwischen seinem politischen Amt und seinen Geschäftsaktivitäten. Brüssel wirft dem gebürtigen Slowaken vor, weiter von Gewinnen des von ihm gegründeten Firmenkonglomerats Agrofert zu profitieren. Dem Bericht zufolge setzte die EU die Subventionszahlungen an Agrofert vorerst aus.

Babis, zweitreichster Mann Tschechiens, hatte Agrofert vor seinem Amtsantritt 2017 formell an einen Treuhandfonds übertragen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. In einem slowakischen Firmenregister werden er und seine Ehefrau jedoch immer noch als Chefs der Agrofert-Niederlassungen in der Slowakei aufgeführt. Der Regierungschef weist alle Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer "Verschwörung" und einer "Diffamierungskampagne".