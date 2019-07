Giegold: EU-Staaten müssen Spitzenkandidaten auf rechtlich soldide Basis stellen

Grüne im EU-Parlament verlangen vor Votum zu von der Leyen Zusage für Wahlreform

Brüssel (AFP) - Die deutschen Grünen im Europaparlament haben vor einer Abstimmung über die Ernennung von Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionspräsidentin Zusagen für eine Reform des europäischen Wahlrechts gefordert. Es habe dem EU-Ansehen "massiv geschadet", dass die Staats- und Regierungschefs mit von der Leyen keine Spitzenkandidatin der Parteien bei der Europawahl nominiert hätten, erklärte der Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Sven Giegold, am Montag. Viele Wähler fühlten sich zurecht getäuscht.

Von der Leyen und bisheriger Kommissionschef Juncker © AFP

Von der Leyen wirbt derzeit bei den Fraktionen im Europaparlament um Unterstützung. Dieses soll nach bisherigem Stand am Dienstag kommender Woche über ihre Ernennung zur Nachfolgerin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker abstimmen. Am Sonntag hatte aber bereits der Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei, Reinhard Bütikofer, in den Raum gestellt, das Votum auf September zu verschieben. Aus seiner Sicht gibt es keinen Zeitdruck.

Am Montagnachmittag sollte von der Leyen mit den beiden Ko-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Ska Keller und Philippe Lamberts, zusammenkommen. Dabei sollte ein Termin für eine Anhörung in der grünen Fraktion in den kommenden Tagen vereinbart werden. Die Grünen hatten wie andere Fraktionen gefordert, dass nur ein Spitzenkandidat der Parteien bei der Europawahl nächster Kommissionspräsident werden sollte.

Die EU-Staats- und Regierungschefs müssten "die Spitzenkandidaten auf eine rechtlich solide Basis stellen, bevor das Parlament über von der Leyen abstimmt", forderte Giegold nun. Nötig seien dabei auch "europaweite Wahllisten". Die Stärkung des Europaparlaments sei "wichtiger als der Zeitplan für die Besetzung der Kommissionsspitze". Erst wenn diese "in Aussicht gestellt" werde, "ergeben Vereinbarungen über das Programm der neuen EU-Kommission Sinn".

Für grüne Stimmen müsse es dann grüne Inhalte geben, forderte Giegold weiter. Dazu gehöre ein "konsequenter Klimaschutz, mehr sozialer Zusammenhalt sowie die Einhaltung der Bürgerrechte nach innen und der Menschenrechte außen". Die deutschen Grünen bilden mit 21 von 74 Abgeordneten die größte nationale Gruppe in der grünen Fraktion im Europaparlament.