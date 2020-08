Grüne kommen zu Vorstandsklausur in Berlin zusammen

Berlin (AFP) - Zum Ende der Sommerpause kommen die Grünen am Montag zu einer Vorstandsklausur in Berlin zusammen (Auftaktstatement 09.45 Uhr). In der zweitägigen Klausur unter Leitung der Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck dürfte es um eine Bestandsaufnahme ein Jahr vor der Bundestagswahl gehen. Mit ihrem am Freitag vorgelegten überarbeiteten Entwurf für ein Grundsatzprogramm untermauern die Grünen ihren Führungsanspruch.

Habeck hatte Mitte August angekündigt, die Grünen wollten in der künftigen Bundesregierung eine führende Rolle übernehmen. Aktuelle Umfragen sehen sie mit 18 bis 19 Prozent auf Platz zwei, allerdings mit großem Rückstand zur CDU/CSU. An konkreten Themen soll es bei der Klausur einem Bericht zufolge unter anderem um ein Milliardenprogramm zur Rettung des Waldes gehen.