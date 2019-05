Wahlerfolge vor allem in westdeutschen Großstädten

Grüne punkten bei Europa- und Kommunalwahlen im Westen Deutschlands

Frankfurt/Main (AFP) - Die Grünen sind vor allem im Westen Deutschlands der große Gewinner der Europa- und Kommunalwahlen. Bei der Europawahl wurde die Partei in Schleswig-Holstein sogar in einem Flächenland stärkste Kraft. Die Grünen punkteten aber auch bei den Kommunalwahlen in westdeutschen Bundesländern. Besonders stark schnitten sie in Großstädten ab. Union und SPD mussten dagegen herbe Verluste einstecken.

Jubel bei den Grünen © AFP

In Schleswig-Holstein lagen die Grünen nach Angaben der Landeswahlleitung mit 29,1 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU mit 26,2 Prozent. Sie legten dabei im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren 16,7 Prozentpunkte zu, während die Union 8,2 Punkte verlor. Großer Wahlverlierer war auch in Schleswig-Holstein die SPD. Die Sozialdemokraten sackten um 14,8 Punkte auf 17,1 Prozent ab.

Auch in anderen westdeutschen Bundesländern konnten die Grünen bei der Europawahl ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren deutlich verbessern. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden die Grünen mit 23,2 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU mit 27,9 Prozent. Die SPD sackte auf 19,2 Prozent ab.

In Bayern wurde die CSU mit 40,7 Prozent der Stimmen zwar klar stärkste Kraft. Die Grünen legten aber auch im Freistaat deutlich zu und lagen mit 19,1 Prozent klar vor der SPD mit 9,3 Prozent. Auch bei der Europawahl in Baden-Württemberg gewannen die Grünen an Zustimmung und wurden nach Angaben des Statistischen Landesamts mit 23,3 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU mit 30,8 Prozent. Die SPD kam nur noch auf 13,3 Prozent.

Auch bei den Kommunalwahlen punkteten die Grünen. Bei der Wahl zur Regionalversammlung in Stuttgart lagen die Grünen mit 24,28 Prozent hauchdünn vor der CDU mit 24,15 Prozent, wie der Regionalverband mitteilte. Zu der Region gehören die Landeshauptstadt Stuttgart sowie die umliegenden Kreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Die SPD lag bei der Wahl zur Regionalversammlung mit 12,45 Prozent der Stimmen noch hinter den Freien Wählern mit 14,02 Prozent.

Auch bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeichnete sich nach ersten Zwischenergebnissen ein Stimmenzuwachs für die Grünen ab. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Saarbrücken konnte die SPD immerhin einen Achtungserfolg erzielen. Die sozialdemokratische Amtsinhaberin Charlotte Britz kam im ersten Wahlgang auf 36,8 Prozent der Stimmen. Sie tritt am 9. Juni in einer Stichwahl gegen ihren CDU-Herausforderer Uwe Conradt an, der bei der Wahl am Sonntag 29 Prozent erreichen konnte.

In Städten und vor allem in Großstädten waren die Grünen insgesamt der große Wahlsieger. Bei der Europawahl lagen sie in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin mit 31,2 Prozent und 27,8 Prozent vorn. Auch in anderen Großstädten wurden die Grünen stärkste Kraft: In München kamen sie auf 31,2 Prozent, in Köln auf 32,9 Prozent und in Frankfurt am Main auf 31,3 Prozent.