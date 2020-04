Bundesgeschäftsführer sieht darin "Turbo" für kommende Wahlkämpfe

Grüne steigern Mitgliederzahl erstmals auf mehr als 100.000

Berlin (AFP) - Die Grünen haben erstmals in ihrer Geschichte mehr als 100.000 Parteimitglieder. "Das ist ein absoluter Mitgliederrekord für uns", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag t-online.de. "Wir erreichen damit eine neue Stufe in der Entwicklung der Partei."

Grüne übersteigen 100.000-Mitglieder-Marke © AFP

Er freue sich, dass seine Partei auch in den vergangenen Wochen weiter gewachsen sei. "Die neuen Mitglieder geben uns eine wahnsinnige Energie und ordentlich Rückenwind – auch für die ja bald wieder anstehenden Wahlkämpfe. Das ist ein richtiger Turbo."

Die Grünen sind nach SPD, CDU und CSU die Partei mit den meisten Mitgliedern, die weiteren im Bundestag vertretenen Parteien Linke, FDP und AfD liegen deutlich unter 100.000 Mitglieder.