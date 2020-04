Auch Giffey schlägt weitere Lohnausgleichszahlungen vor

Grüne und Linke fordern "Corona-Elterngeld" wegen Kita- und Schulschließungen

Berlin (AFP) - Grüne und Linkspartei fordern ein "Corona-Elterngeld" für Väter und Mütter, die von Kita- oder Schulschließungen betroffen sind. Die Lohnersatzleistung solle während der gesamten Zeit des Betreuungsnotstands gezahlt werden, heißt es in getrennten Anträgen beider Parteien, über die am Nachmittag im Bundestag beraten werden sollte.

Desinfizierung von Spielzeug in geschlossenem Kindergarten in Magdeburg © AFP

Derzeit können Eltern maximal sechs Wochen lang in Höhe von maximal 67 Prozent ihres Einkommens entschädigt werden, wenn sie die Betreuung nicht anderweitig organisieren können. Die Regelung gilt für Eltern von Kindern im Alter von bis zu zwölf Jahren.

Die Grünen schlagen vor, die im Infektionsschutzgesetz verankerte Lohnentschädigung für Eltern, die sich wegen einer behördlichen Schließung einer Betreuungseinrichtung zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen, zu verlängern. Die Regelung solle zu einem "Corona-Elterngeld" weiterentwickelt werden, "bei dem die Nachweispflicht über andere zumutbare Betreuungsmöglichkeiten entfällt, Homeoffice eines Elternteils nicht als Betreuungsoption gewertet wird und die Dauer des Entschädigungsanspruches an die behördliche Schließung der Betreuungseinrichtungen gekoppelt ist".

Solange Schulen und Kitas wegen der Pandemie geschlossen blieben und Eltern nicht arbeiten könnten, weil sie sich um die Kinderbetreuung kümmern müssten, bräuchten sie einen "verlässlichen, finanziellen Ausgleich für die gesamte Zeit dieser Ausnahmesituation", sagte Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner dazu der Zeitung "Die Welt". Wann Eltern ihre Kinder wieder in gewohntem Umfang in Kitas und Schulen schicken können, sei derzeit noch nicht abzusehen. Die meisten berufstätigen Eltern stießen mittlerweile an ihre Kraftgrenzen, vor allem die Alleinerziehenden, betonte die Grünen-Politikerin.

Der Linken-Antrag sieht generell einen Anspruch auf ein "Corona-Elterngeld" für die Dauer der Kita- und Schulschließungen vor, verbunden mit einem Kündigungsschutz. Dies soll es Eltern unabhängig von der Familienkonstellation ermöglichen, "ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder auszusetzen und dazu eine Lohnfortzahlung zu erhalten". Diese solle für die ersten sechs Wochen bei 100 Prozent der Bezüge liegen.

Beide Anträge gehen deutlich über Gesetzespläne der Koalition hinaus, die lediglich mehr Flexibilität bei Elterngeld und Elternzeit vorsehen. Allerdings hat auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) "Lohnausgleichs und Lohnausfallzahlungen" für Familien vorgeschlagen, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben. "Die sind nach dem Infektionsschutzgesetz im Moment noch möglich bis Mitte Mai. Aber wir müssen auch darüber hinaus denken, weil die Schließungen ja noch länger andauern", sagte Giffey dazu den Sendern RTL und n-tv.

Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler begrüßte diese Überlegungen ausdrücklich. "Ich fordere die Bundesregierung auf, das Problem des drohenden kompletten Entgeltwegfalls für Eltern dringend zu beheben", drängte er in Berlin darauf, die geltende Befristung aus dem Infektionsschutzgesetz zu streichen.

Mehr Unterstützung für betroffene Eltern verlangt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). "Neben einer erweiterten Entschädigung für Verdienstausfälle ist auch ein gesetzlicher Anspruch auf Freistellung und ein Sonderkündigungsschutz notwendig", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Mittwoch in Berlin.

Auch Buntenbach forderte, die Zahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz zu verlängern und von bisher 67 auf 80 Prozent des Nettoentgelts zu erhöhen. Auch bei der Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gebe es zusätzlichen Regelungsbedarf, um Konflikte zu vermeiden.