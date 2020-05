Bundestagsfraktion schreibt an Spahn und Karliczek

Grüne verlangen vom Bund mehr Engagement zur Beschaffung von Corona-Impfstoff

Berlin (AFP) - Die Grünen im Bundestag haben an die Bundesregierung appelliert, mehr Vorkehrungen für Entwicklung und Beschaffung eines Corona-Impfstoffes zu unternehmen. Versäumnisse, wie sie im Bereich der Produktion oder Beschaffung von Masken und Schutzkleidung aufgetreten seien, dürften sich nicht wiederholen, heißt es in einem auch von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unterzeichneten Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU), der der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt © AFP

"Beim Thema Impfstoffe braucht es jetzt von öffentlicher Seite ein klares Signal an europäische Hersteller, das für Verlässlichkeit und Klarheit sorgt", heißt es in dem Schreiben, das auch von der Gesundheitsexpertin Kordula Schulze-Asche sowie vom wissenschaftspolitischen Sprecher Kai Gehring unterzeichnet wurde. "Um Fehler wie bei der Produktion von Schutzausrüstung bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus zu vermeiden, braucht es unserer Ansicht nach eine substantielle Erhöhung der deutschen Beiträge für die globale Forschungsallianz zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 auf mindestens 650 Millionen Euro."

Die Bundesregierung müsse sich zudem entschlossen für eine globale Initiative einsetzen, die sicherstelle, dass Forschungsergebnisse, Impfstoffe und notwendige Technologien im Bereich Covid-19 allen Menschen zugänglich gemacht werden. Exklusive Nutzungen müssten vermieden werden, denn "die Länder des globalen Südens dürfen auch in dieser Frage nicht benachteiligt werden".

Ferner regen die Grünen die rasche Gründung einer europäischen Koordinationsgruppe an, die im Dialog mit Wissenschaft, forschenden und produzierenden Unternehmen sowie Gesundheitseinrichtungen, Szenarien für eine rasche Produktion und Verteilung von Impfstoffen entwickelt. Aktuelle Erhebungen zeigten, dass es international bereits über einhundert verschiedene Impfstoffprojekte gebe, alleine in Deutschland seien es vier unterschiedliche Hersteller.

"Eine vorausschauende Koordinierung ist der Schlüssel für einen reibungsarmen Prozess", betonen die Grünen. Das Gesundheits- und das Forschungsministerium sollten diesen Prozess proaktiv vorantreiben. Wenn Forschung von öffentlichen Geldgebern finanziert werde, müssten auch ihre Forschungsergebnisse allen Menschen zugänglich gemacht werden. "Eine exklusive Nutzung solcher Forschungsergebnisse in einzelnen Staaten muss ausgeschlossen sein", heißt es.

"Die Bundesregierung muss die Innovationskraft und Produktionsfähigkeiten der bestehenden und sicher noch neu dazustoßenden Unternehmen bündeln, um das COVID-19-Virus mit geballten Kräften zu besiegen", verlangen die Grünen in dem Schreiben weiter. "Wir dürfen nicht auf eine Impfstoffentwicklung von anderen Staaten warten, sondern sollten die europäische Entwicklung vorantreiben."