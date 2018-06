"Sichere Verhütung darf nicht vom Geldbeutel abhängen"

Grüne wollen Gratis-Verhütung für Geringverdiener

Saarbrücken (AFP) - Die Grünen wollen Verhütungsmittel wie die Pille an Geringverdiener kostenlos abgeben. Wie die "Saarbrücker Zeitung" am Freitag berichtete, sollen für Menschen mit schmalem Geldbeutel zudem Kondome bei Gesundheitsämtern oder Beratungsstellen gratis erhältlich sein. Das geht aus einem Antrag der Fraktion an den Bundestag hervor, der der Zeitung vorliegt. Nach dem Willen der Grünen soll der Bundestag noch vor der Sommerpause über den Antrag entscheiden.

Kondome © AFP

"Sichere Empfängnisverhütung darf nicht vom Geldbeutel abhängen", sagte Fraktionsexpertin Maria Klein-Schmeink der Zeitung. Daher sollten die Kassen die Kosten für Geringverdiener erstatten. Diese Kosten würden den Krankenkassen dann durch einen Steuerzuschuss ersetzt.

"Wenn Verhütung eine Frage des Geldes ist, trifft das vor allem Frauen", heißt es in dem Grünen-Antrag. So habe eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ergeben, dass diejenigen, die staatliche Unterstützung bezögen, wegen der erheblichen finanziellen Belastung zu unsicheren Methoden wechselten "oder gar ganz auf Verhütung verzichten". Damit bestehe für sie ein höheres Risiko, ungewollt schwanger zu werden.