Schulz-Asche: Bundesregierung muss dem Stellenwert der Pflege gerecht werden

Grüne wollen "Ministerium für Gesundheit und Pflege" statt nur für Gesundheit

Berlin (AFP) - Angesichts der hohen Bedeutung der Pflege fordern die Grünen ein "Bundesministerium für Gesundheit und Pflege". Das bisherige Gesundheitsministerium müsse entsprechend umbenannt werden, erklärte die pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, am Samstag in Berlin. "2,9 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, Millionen von Angehörigen sind betroffen, tausende Pflegekräfte im Einsatz", betonte sie. "Der Pflegeberuf braucht dringend mehr Aufmerksamkeit."

Eine alte Dame und eine Pflegekraft beim Essen © AFP

Sie fordere Bundeskanzlerin Angela Merkel und den künftigen Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) auf, die Pflege in den Titel des Ministeriums aufzunehmen. Die Namensänderung sei aber nur ein erster Schritt. "Im zweiten Schritt muss der neue Pflegeminister ein wirksames Pflege-Sofortprogramm auf die Beine stellen", so die Grünen-Politikerin.

Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten 8000 zusätzlichen Stellen seien zu wenig. "Wir fordern ein Sofortprogramm für Pflegekräfte, mit denen zusätzlich 25.000 Stellen jeweils in der Kranken- sowie Altenpflege finanziert werden können", erklärte Schulz-Asche.