Garben schrieb von Politikern und Wissenschaftlern ab

Grünen-Chefin in Sachsen-Anhalt tritt "mit sofortiger Wirkung" zurück

Magdeburg (AFP) - Die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Britta-Heide Garben, ist wegen einer Plagiatsaffäre "mit sofortiger Wirkung" zurückgetreten. Dies teilte die 48-Jährige am Mittwoch in einer persönlichen Erklärung mit, in dem sie sich noch einmal für das Abschreiben fremder Texte entschuldigte. Sie wolle "nicht weiter von der wichtigen bündnisgrünen Arbeit in Sachsen-Anhalt ablenken" und habe sich daher für einen klaren persönlichen Schritt entschieden.

Zuletzt hatte der Landesverband erklärt, die Nachfolge von Garben solle auf einem vorgezogenen Parteitag Ende November geregelt werden. Bis dahin sollte die Ko-Vorsitzende neben Susan Sziborra-Seidlitz ihr Amt als Landesvorsitzende weiterhin ausüben.

Garben hatte Ende Juli in der "Mitteldeutschen Zeitung" eingeräumt, sich für Veröffentlichungen auf der Grünen-Homepage unter ihrem Namen bei Veröffentlichungen aus Medienberichten, Expertenäußerungen und anderen Politikerstatements bedient zu haben.