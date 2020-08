Grundsteinlegung für umstrittenen Hindu-Tempel in Nordindien

Ayodhya (AFP) - Im nordindischen Pilgerort Ayodhya wird im Beisein von Premierminister Narendra Modi am Mittwoch der Grundstein eines umstrittenen Hindu-Tempels am Standort einer zerstörten Moschee gelegt. Die feierliche Zeremonie zum Baubeginn wird live im indischen Fernsehen übertragen. Das Oberste Gericht in Neu Delhi hatte den Bau des Hindu-Tempels im November genehmigt, was zu heftigen Protesten in der muslimischen Bevölkerung Indiens führte.

Hindus in Ayodhya am Abend vor dem Spatenstich © AFP

Kritiker werfen Modi und dessen Bharatiya-Janata-Partei (BJP) vor, das laut Verfassung säkulare Indien in einen hindu-nationalistischen Staat verwandeln und die riesige muslimische Minderheit marginalisieren zu wollen. In Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh stand eine mittelalterliche Moschee, die Hindu-Extremisten im Dezember 1992 zerstört hatten. Der Angriff löste damals schwere Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen aus, bei denen mehr als 2000 Menschen getötet wurden, die meisten davon Muslime.