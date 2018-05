Guatemala verlegt Botschaft nach Jerusalem

Jerusalem (AFP) - Guatemalas Präsident Jimmy Morales nimmt am Mittwoch persönlich an der Eröffnung der neuen Botschaft seines Landes in Jerusalem teil. Die Botschaft des zentralamerikanisches Landes wird von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und soll dort um 13.00 Uhr MESZ eröffnet werden. Am Montag war die Botschaft der USA in Jerusalem offiziell eingeweiht worden.

Guatemalas Präsident Morales © AFP

Die Eröffnung der US-Botschaft wurde von blutigen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen begleitet. Dutzende Palästinenser wurden dabei getötet und mehr als 2400 verletzt. International hatte das Vorgehen der israelischen Armee scharfe Kritik ausgelöst.