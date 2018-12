UN-Generalsekretär redet Verhandlern bei Weltklimakonferenz ins Gewissen

Guterres: Entscheidende politische Streitpunkte in Kattowitz weiter ungelöst

Kattowitz (AFP) - Wegen zu geringer Fortschritte bei den Klimaverhandlungen in Kattowitz hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen eindringlichen Appell an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Für die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz sei der "Moment der Wahrheit" gekommen, sagte Guterres am Mittwoch in einer Rede vor dem Plenum in Kattowitz. "Diese Gelegenheit zu vergeuden, würde unsere beste Chance gefährden, einen außer Kontrolle geratenen Klimawandel zu stoppen."

UN-Generalsekretär Antonio Guterres © AFP

Die "entscheidenden politischen Streitpunkte sind weiter ungelöst", kritisierte Guterres. Der UN-Generalsekretär war außerplanmäßig nach Kattowitz zurückgekehrt. Statt nach seiner Teilnahme an der Annahme des UN-Migrationspakts im marokkanischen Marrakesch nach New York zu fliegen, reiste er erneut zur UN-Klimakonferenz, um den Verhandlern ins Gewissen zu reden.

Der Kampf gegen den Klimawandel bedeute "Opfer, aber wir werden gemeinsam alle davon profitieren", mahnte Guterres. Den dringenden Handlungsbedarf zu ignorieren, der auch im 1,5-Grad-Bericht des Weltklimarats IPCC aufgezeigt worden sei, wäre "nicht nur unmoralisch, es wäre selbstmörderisch".

Seit Konferenzbeginn vor anderthalb Wochen hätten die Verhandler lang und hart gearbeitet und diese Bemühungen seien anerkennenswert, sagte Guterres. "Aber wir müssen diese Anstrengungen beschleunigen, um einen Konsens zu erzielen, wenn wir den Pariser Verpflichtungen Folge leisten wollen." Die Weltklimakonferenz (COP) in Kattowitz sei "die wichtigste COP" seit der Einigung auf ein globales Klimaschutzabkommen Ende 2015 in Paris.

Guterres bekräftigte die drei großen Aufgaben der Verhandler in Kattowitz: Sie müssten das Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Abkommens fertigstellen, aber auch eine "starke und solide Grundlage" für die Überarbeitung der nationalen Klimaschutzziele im Rahmen des sogenannten Talanoa-Dialogs legen und Fortschritte bei der finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern im Umgang mit dem Klimawandel machen.

In diesem Zusammenhang lobte Guterres ausdrücklich Deutschlands Zusage, seinen Beitrag zum Grünen Klimafonds auf 1,5 Milliarden Euro zu verdoppeln. Das sei "ein sehr positives Zeichen, von dem ich hoffe, dass es andere inspirieren wird, das Gleiche zu tun".

Der UN-Generalsekretär beendete seine Rede mit persönlichen Worten. Er habe drei Enkelinnen. "Ich will nicht, dass meine Enkelinnen oder irgendjemand sonst unter den Folgen unseres Scheiterns leidet", sagte Guterres. "Sie würden uns nicht vergeben, wenn unser Vermächtnis an sie ein unkontrollierter und schwindelerregender Klimawandel wäre."