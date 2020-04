UN-Generalsekretär fordert "stärkere und effektivere Antwort"

Guterres: Pandemie ist schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg

New York (AFP) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Coronavirus-Pandemie als schlimmste globale Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Pandemie stelle eine "Bedrohung für jeden auf der Welt" dar und werde zu einer Rezession führen, wie es sie in der jüngeren Vergangenheit wahrscheinlich noch nicht gegeben habe, sagte er am Dienstag. Es bestehe zudem das Risiko, dass sie Instabilität, Unruhen und Konflikte in der Welt verstärke.

UN-Generalsekretär António Guterres © AFP

Notwendig sei eine "stärkere und effektivere Antwort" auf die Ausbreitung des Virus. Diese sei nur möglich, wenn die Staaten zusammenarbeiteten und "wir politische Spiele vergessen und verstehen, dass die Menschheit auf dem Spiel steht", fügte Guterres hinzu.

Der UN-Generalsekretär forderte erneut Unterstützung für die Entwicklungsländer bei der Bekämpfung der Pandemie und den daraus resultierenden "dramatischen Folgen". "Wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, aber wir müssen schneller sein und viel mehr tun, wenn wir das Virus besiegen wollen."

Die UNO hatte die internationale Gemeinschaft am Montag zum Schnüren eines 2,5 Billionen Dollar (2,24 Billionen Euro) schweren Hilfspakets zur Bewältigung der Corona-Krise in Entwicklungsländern aufgerufen.