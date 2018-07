UN-Generalsekretär besucht Flüchtlingslager in Bangladesch

Guterres bestürzt über Berichte von Rohingya-Flüchtlingen

Kutupalong (AFP) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich bei einem Besuch in Flüchtlingslagern der Rohingya-Minderheit in Bangladesch bestürzt gezeigt. "Ich habe gerade unvorstellbare Berichte von kürzlich aus Myanmar geflüchteten Rohingya-Flüchtlingen über Tötungen und Vergewaltigungen gehört", erklärte Guterres am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der portugiesische UN-Chef beschrieb die Lage der verfolgten muslimischen Minderheit als "einen humanitären und menschenrechtlichen Alptraum".

Ankunft von UN-Generalsekretär Guterres in Bangladesch © AFP

Mehr als 700.000 Rohingya sind seit August vergangenen Jahres von Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen, wo sie in großen, aus überfüllten Notunterkünften bestehenden Lagern leben. Guterres besuchte diese zusammen mit dem Präsidenten der Weltbank, dem Südkoreaner Jim Yong Kim.

"Die Rohingya sind eine der am meisten diskriminierten und gefährdeten Gemeinschaften auf der Erde", hatte Guterres vor seinem Besuch erklärt. Vor Ort lobte er ausdrücklich "das Mitleid und die Großzügigkeit" der Menschen in Bangladesch, die geholfen hätten, "viele tausend Leben zu retten".

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar seit langem diskriminiert. Die Lage eskalierte im vergangenen Jahr, nachdem Rohingya-Rebellen bei Angriffen rund ein Dutzend Sicherheitskräfte getötet hatten. Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen werfen dem Militär Myanmars vor, daraufhin systematisch und brutal gegen die Minderheit vorgegangen zu sein.