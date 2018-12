Kurz vor Ende der UN-Klimakonferenz wichtige Fragen noch ungelöst

Guterres drängt Teilnehmer der Klimakonferenz in Kattowitz zu Fortschritten

Kattowitz (AFP) - Klimaexperten sind alarmiert und UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist mit den Verhandlungsfortschritten bei der Weltklimakonferenz sogar so unzufrieden, dass er außerplanmäßig nach Kattowitz zurückgekehrt ist. Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht ihre "beste Chance gefährden, einen außer Kontrolle geratenen Klimawandel zu stoppen", forderte Guterres am Mittwoch vor dem Konferenzplenum. Laut Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stand den Unterhändlern noch "sehr harte Arbeit" bevor.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres © AFP

Guterres sagte in seiner Rede, die "entscheidenden politischen Streitpunkte" seien "weiter ungelöst", die Verhandlungsteilnehmer müssten ihre Anstrengungen "beschleunigen". Statt nach seiner Teilnahme an der Annahme des UN-Migrationspakts im marokkanischen Marrakesch nach New York zurückzufliegen, kehrte der UN-Generalsekretär daher außerplanmäßig zur Weltklimakonferenz zurück.

Den dringenden Handlungsbedarf zu ignorieren, den auch der 1,5-Grad-Bericht des Weltklimarats IPCC aufgezeigt habe, wäre "nicht nur unmoralisch, es wäre selbstmörderisch", warnte Guterres. Die Weltklimakonferenz (COP) in Kattowitz sei "die wichtigste COP" seit der Einigung auf das Pariser Klimaabkommen vor drei Jahren.

Guterres bekräftigte die drei großen Aufgaben der Verhandler in Kattowitz: Sie müssten das sogenannte Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Abkommens fertigstellen, aber auch eine "starke und solide Grundlage" für die Überarbeitung der nationalen Klimaschutzziele im Rahmen des sogenannten Talanoa-Dialogs legen und Fortschritte bei der finanziellen Unterstützung von Entwicklungsländern im Umgang mit dem Klimawandel machen.

Die spanische Umweltministerin Teresa Ribera, die im Streit um Transparenzregeln als Vermittlerin eingesetzt wurde, gab sich immerhin optimistisch. "Es gibt keinerlei grundlegendes Problem", sagte sie. EU-Umweltkommissar Miguel Arias Cañete sagte hingegen, bislang habe es in Kattowitz "keine mutigen Schritte" gegeben, in den zentralen Streitpunkten seien die Positionen "praktisch unverändert".

Mit Blick auf das Streitthema Finanzen lobte Guterres ausdrücklich Deutschlands Zusage, seinen Beitrag zum Grünen Klimafonds auf 1,5 Milliarden Euro zu verdoppeln. Das sei "ein sehr positives Zeichen", dem andere hoffentlich folgten, sagte der UN-Generalsekretär.

Der Zusage für den Grünen Klimafonds ließ Deutschland am Dienstag die Ankündigung von weiteren 70 Millionen Euro für den Anpassungsfonds und am Mittwoch von 68 Millionen Euro für die globale Partnerschaft zur Umsetzung der nationalen Klimaziele folgen. Zugleich forderte Schulze in Kattowitz aber auch mehr finanzielle Hilfe der EU beim Kohleausstieg. Der Strukturwandel in den mehr als 40 Kohleregionen in Europa sei eine Aufgabe, zu der "auch die EU beisteuern" müsse.

Deutschland und die meisten anderen Länder sehen sich derweil weiter mit der Forderung konfrontiert, ihre Emissionen schnell zurückzufahren. Die Referentin für Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, Lili Fuhr, kritisierte, der polnische Konferenz-Präsident Michal Kurtyka und viele Delegationen hätten sich zu sehr auf die Ausarbeitung des Regelbuchs "versteift".

Mit Blicke auf die Auseinandersetzungen über ehrgeizigere nationale Klimaziele forderte Fuhr die Unterhändler auf, in Kattowitz zumindest die klare Zusage zu machen, dass alle Länder ihre Ziele zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen überarbeiten.

Die Klimaexpertin von Brot für die Welt, Sabine Minninger, verwies auf den Streit über die Anerkennung des IPCC-Berichts zu dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Die USA hatten am Wochenende mit Saudi-Arabien, Kuwait und Russland darauf beharrt, die alarmierenden Schlussfolgerungen des Berichts in den Beschlusstexten der Weltklimakonferenz lediglich "zur Kenntnis" zu nehmen und sie nicht zu "begrüßen".

Dies sei "ein Schuss in den Rücken" der vom Klimawandel akut bedrohten kleinen Inselstaaten, sagte Minninger. In einem Kompromissvorschlag ist nun die Rede davon, den Bericht "anzuerkennen". In der Abschlusserklärung zum Talanoa-Dialog über die nationalen Klimaziele verwiesen die Konferenzvorsitzenden von vergangenem und diesem Jahr, Fidschi und Polen, ausdrücklich auf den IPCC-Bericht.