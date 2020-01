Bei Treffen soll nach Wegen zu politischer Lösung des Konflikts gesucht werden

Guterres fordert breiten internationalen Rückhalt für Berliner Libyen-Konferenz

New York (AFP) - UN-Generalsekretär António Guterres hat zu breiter internationaler Unterstützung für die Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin aufgerufen. Er appelliere an alle UN-Mitgliedstaaten und regionalen Organisationen, die Konferenz "entschlossen zu unterstützen", erklärte Guterres in New York. Der UN-Generalsekretär wird selber an dem Treffen teilnehmen, bei der nach Wegen zu einer politischen Lösung für das Bürgerkriegsland gesucht werden soll.

UN-Generalsekretär António Guterres © AFP

Guterres rief die libyschen Konfliktparteien auf, sich "konstruktiv" um eine Stabilisierung der derzeitigen Waffenruhe zu bemühen. In Berlin werde es darum gehen, die internationale Gemeinschaft hinter dem Ziel zu vereinen, dass der bewaffnete Konflikt in dem nordafrikanischen Land beendet und zu einem "politischen Prozess" zurückgekehrt werde.

Die Bundesregierung hat allerdings die Erwartungen an die Libyen-Konferenz zu dämpfen versucht. Das Treffen sei zwar "wichtig", aber nur "ein Anfang", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch. Die "Lösung aller Probleme" könne nicht innerhalb eines Tages gelingen.

Zu der Konferenz wurden der Chef der international anerkannten Einheitsregierung in Tripolis, Fajes al-Sarradsch, und der abtrünnige General Chalifa Haftar, eingeladen. Ob die beiden Hauptkontrahenten des Bürgerkrieges kommen werden, konnte Demmer allerdings nicht sagen.

Derzeit gilt in Libyen eine von Russland und der Türkei vermittelte Feuerpause. Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe waren aber am Dienstag in Moskau gescheitert. Haftar hat eine Offensive auf Tripolis gestartet. In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos.