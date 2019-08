Kurdenpolitiker weisen Vorwürfe der Regierung als konstruiert zurück

HDP-Bürgermeister verurteilen Absetzung als "politischen Putsch"

Istanbul (AFP) - Drei prokurdische Bürgermeister in der Türkei haben ihre Absetzung durch die Regierung als "politischen Putsch" verurteilt. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wiesen sie am Donnerstag als politisch motiviert zurück. Die Politiker der Demokratischen Partei der Völker (HDP) waren bei der Kommunalwahl am 31. März in Diyarbakir, Mardin und Van zum Bürgermeister gewählt worden, doch setzte sie die konservativ-islamische Regierung vor zehn Tagen ab.

Mardins abgesetzer Bürgermeister Ahmet Türk © AFP

"Wir wurden durch den politischen Putsch vom 19. August unserer Möglichkeit beraubt, dem Volk zu dienen", sagte der abgesetzte Bürgermeister von Mardin, Ahmet Türk, in Istanbul. "Es war eine politische Entscheidung, um den Kampf des kurdischen Volkes für Demokratie zu verhindern, die Bevölkerung einzuschüchtern und unsere Bemühungen für Veränderung in der Türkei zu blockieren", kritisierte der 77-jährige Politikveteran.

Die Regierung hatte die demokratisch gewählten Bürgermeister von Mardin, Diyarbakir, und Van - Ahmet Türk, Adnan Selcuk Mizrakli und Bedia Özgökce Ertan - am 19. August durch die örtlichen Gouverneure ersetzt. Präsident Recep Tayyip Erdogan warf ihnen vor, sie würden "Terroristen statt dem Volk dienen". So sollen sie Kontakte zur PKK unterhalten und die Stadtverwaltung zur Finanzierung von deren Aktivitäten genutzt haben.

Wenn die Regierung "klug" wäre, würde sie versuchen die Herzen der Kurden zurückzugewinnen, sagte Türk. Doch sie handle "mit Wut". Die HDP befürchtet, dass die Regierung weitere Maßnahmen gegen ihre gewählten Bürgermeister und Abgeordneten ergreifen werde. Erdogan drohte am Mittwoch, zu Beginn der neuen Sitzungsperiode "Dossiers" vorzulegen, damit das Parlament "die nötigen Entscheidungen" treffen könne.