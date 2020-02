Anordnung greift erst im Mai - 77-Jähriger lässt Gerichtstermin platzen

Haftbefehl gegen Südafrikas Ex-Staatschef Zuma erlassen

Johannesburg (AFP) - Die südafrikanische Justiz hat einen Haftbefehl gegen den früheren südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma erlassen. Das Gericht in Pietermaritzburg traf die Entscheidung am Dienstag, weil Zuma einer Anhörung in einem Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen fernblieb. Der Haftbefehl tritt aber erst am 6. Mai in Kraft. Dann steht der nächste Gerichtstermin an.

Zumas Verteidiger erklärten, der 77-Jährige könne aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen. Er sei krank und werde im Ausland behandelt. Richterin Dhaya Pillay äußerte aber Zweifel an dem vorgelegten Attest, das von einem Militärarzt ausgestellt wurde.

Das Gericht akzeptiere, dass Zuma womöglich krank sei, sagte Pillay. Der Ex-Präsident müsse aber "verlässliche Beweise" vorlegen. Es sei unklar, ob der unterzeichnende Arzt tatsächlich über die nötigen Qualifikationen verfüge.

Zuma wird vorgeworfen, Ende der 90er Jahre im Zuge eines Rüstungsgeschäftes Bestechungsgelder angenommen zu haben. Konkret geht es um die Zahlung von vier Millionen Rand (rund 242.000 Euro) im Jahr 1999 durch die französische Rüstungsfirma Thales. Sowohl Zuma, der damals Vize-Präsident war, als auch das Unternehmen bestreiten die Vorwürfe.

Zuma war von 2009 bis 2018 Präsident Südafrikas. Im Februar 2018 sah er sich wegen zahlreicher Korruptionsskandale und schwindender Popularität zum Rücktritt gezwungen.