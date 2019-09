Hunderte demonstrieren vor Parlament in Port-au-Prince

Haitianischer Senator feuert vor dem Parlament Schüsse ab - Fotograf verletzt

Port-au-Prince (AFP) - In Haiti hat ein Senator der Regierungspartei vor dem Parlament Schüsse abgefeuert. Dabei wurde am Montag ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP verletzt, wie ein AFP-Journalist berichtete. Der Senator Jean-Marie Ralph Féthière erklärte, er habe sich mit den Schüssen gegen Demonstranten verteidigen wollen. Vor dem Senatsgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince protestierten Hunderte gegen eine parlamentarische Abstimmung, bei der der kommissarische Ministerpräsident Fritz-William Michel im Amt bestätigt werden sollte.

Demonstration in Port-au-Prince © AFP

Féthière sagte örtlichen Medien, Demonstranten seien in das Parlamentsgebäude gestürmt, woraufhin er sich habe verteidigen wollen. "Legitime Selbstverteidigung ist ein heiliges Recht", sagte er. Der verletzte AP-Fotograf wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll unter Schock gestanden haben.

Die Demonstrationen vor dem Parlament richteten sich gegen eine Abstimmung, bei der der im Juli zum Regierungschef ernannte Michel und sein Kabinett im Amt hätten bestätigt werden sollen. Nach dem Vorfall wurde die parlamentarische Sitzung bis auf weiteres verschoben.

Am Montagabend sagte Präsident Jovenel Moïse seine geplante Teilnahme an der UN-Generaldebatte in New York ab. Bereits am Sonntag hatte er erklärt, dass seine Teilnahme an der Vollversammlung von der erfolgreichen Amtseinführung der Regierung abhänge.