Rechtsnationale Strömung wird zum Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes

Haldenwang: AfD-"Flügel" ist "erwiesen extremistische Bestrebung"

Berlin (AFP) - Der Verfassungsschutz führt den rechtsnationalen "Flügel" der AfD jetzt als "erwiesen extremistische Bestrebung". Entsprechende bisherige Anhaltspunkte seien mittlerweile zur "Gewissheit" geworden, sagte Behördenchef Thomas Haldenwang am Donnerstag in Berlin. Damit werde der Flügel zum "Beobachtungsobjekt", was dem Verfassungsschutz den intensiveren Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln ermöglicht. Der "Flügel" war seit Anfang vergangenen Jahres als Verdachtsfall geführt worden.

Inwieweit nachrichtendienstliche Mittel gegen Anhänger des "Flügels" tatsächlich zum Einsatz kommen, hängt Haldenwang zufolge aber vom Einzelfall ab. Der Verfassungsschutzchef bezifferte die Mitgliederzahl des "Flügels" auf rund 7000. Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Deutschland steige damit auf 32.000.

Haldenwang verwies darauf, dass der "Flügel" mit den beiden prominenten Vertretern Björn Höcke und Andreas Kalbitz einen "signifikanten Bedeutungszuwachs" erlangt habe. "Beide sind Rechtsextremisten." Höcke etwa spreche wegen der Zuwanderung von Muslimen von einem "Zivilisationsbruch".

Die ebenfalls seit Anfang 2019 als Verdachtsfall eingestufte AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" behält vorerst diesen Status. "Für eine Höherstufung fehlen uns noch weitere verdichtende Anhaltspunkte", sagte Haldenwang. Es gebe dabei entlastende und belastende Anhaltspunkte. Die "JA" sei in ihrer Programmatik "deutlich moderater".

Haldenwang bezeichnete den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus als die derzeit "größte Gefahr" für die Demokratie in Deutschland. Das Gewaltpotenzial entlade sich "in realer Gewalt", sagte der Verfassungsschutzchef mit Blick auf die Anschläge von Halle, Hanau und die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Diese Taten seien "blutende Wunden in der historischen Blutspur des Rechtsextremismus".

"Als Frühwarnsystem dürfen wir unser Augenmerk nicht nur auf gewaltorientierte Extremisten legen, sondern müssen auch diejenigen im Blick haben, die verbal zündeln", erklärte Haldenwang. "Geistige Brandstifter schüren gezielt Feindbilder." Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus sickerten in die alltägliche Wahrnehmung ein. Dies geschehe im Internet, im Stadion, auf der Straße oder in der politischen Arena. "Aus diesem Nährboden erwachsen allzu oft auch Gewalttaten."