Hamburger Landgericht verkündet Urteil gegen früheren SS-Wachmann

Hamburg (AFP) - Im Prozess gegen einen 93-jährigen früheren SS-Wachmann aus dem Konzentrationslager Stutthof will das Hamburger Landgericht am Donnerstag (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten Bruno D., der zur Tatzeit im Zweiten Weltkrieg 17 bis 18 Jahre alt war, drei Jahre Jugendhaft. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch.

Angeklagter im Gerichtssaal © AFP

D. wird vorgeworfen, in den Jahren 1944 und 1945 mehrere Monate lang zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers bei Danzig gehört zu haben. Ihm wird Beihilfe zum Mord in insgesamt 5230 Fällen zur Last gelegt. Laut Anklage versah er Dienst auf den Wachtürmen um das Lager, direkte Beteiligungen an Tötungen stehen nicht im Raum. In Stutthof hielt die SS mehr als 100.000 Menschen gefangen, rund 65.000 starben. Dort war unter anderem eine Gaskammer in Betrieb.