Tschentscher für Amt des Bürgermeisters nominiert - Leonhard neue Parteichefin

Hamburger SPD macht Weg für Nachfolger von Olaf Scholz frei

Hamburg (AFP) - Die Hamburger SPD hat mit großer Mehrheit den Weg für die Nachfolger von Olaf Scholz freigemacht, der als Bundesfinanzminister nach Berlin gewechselt ist. Auf einem Landesparteitag in Hamburg nominierten die Delegierten am Samstag Finanzsenator Peter Tschentscher für das Amt des Hamburger Bürgermeisters, zur neuen Landesvorsitzenden wurde Sozialsenatorin Melanie Leonhard gewählt. Für alle drei SPD-Politiker gab es minutenlangen Applaus, Scholz verabschiedete der Parteitag mit Glückwünschen in die Hauptstadt.

Scholz, Leonhard und Tschentscher in Hamburg (v.l.n.r.) © AFP

Schon nach Scholz' Bilanzrede zu seiner Zeit als Hamburger Regierungschef und Landesparteichef gab es stehenden, langen Applaus. Scholz hatte beide Ämter bislang in Personalunion ausgeführt und gab sie nun ab, weil er Finanzminister der neuen Bundesregierung wurde.

Mit 95,2 Prozent wurde Finanzsenator Tschentscher vom Parteitag für das Amt des Hamburger Bürgermeisters nominiert, wie die Partei auf ihrem Twitter-Account mitteilte. Sie sprach von einem "großartigen Ergebnis". In seiner Bewerbungsrede hatte er unter anderem für einen Mindestlohn von zwölf Euro in der Verwaltung der Hansestadt geworben.

Scholz trat anschließend offiziell als Landesparteichef der Hamburger SPD zurück und schlug Leonhard als Nachfolgerin vor. Die Sozialsenatorin erhielt bei der Wahl anschließend mit 94,6 Prozent ebenfalls ein deutliches Ergebnis.

Der Landesvorstand hatte die Nachfolger für Scholz schon vor rund zwei Wochen einmütig nominiert und sie dem Parteitag empfohlen. Die Satzung der Hamburger SPD sieht vor, dass die Delegierten auch bei einem Wechsel im Bürgermeisteramt befragt werden, bevor sich der entsprechende Kandidat in der Bürgerschaft zur Wahl stellt. Die Abstimmung über Tschentscher im Parlament ist für Mittwoch vorgesehen.