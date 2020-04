SPD-Politiker: Fernunterricht wird danach fester Bestandteil des Lernens bleiben

Hamburgs Bildungssenator Rabe schließt normalen Unterricht vor Sommerferien aus

Hamburg (AFP) - Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) schließt die Rückkehr zu einem normalen Schulunterricht vor den Sommerferien definitiv aus. Das sei das Einzige, das derzeit garantiert werden könne, sagte Rabe am Dienstag im Norddeutschen Rundfunk. "Wir muten den Eltern, Schülern und Lehrkräften mit dem Fernunterricht sehr viel zu", ergänzte der Senator.

Tische für eine Abiturklausur in der Aula einer Berliner Schule © AFP

Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, dass die Schüler wenigstens einmal pro Woche in die Schule kämen, um Lerntipps zu erhalten und das Material gemeinsam zu sichten. Rabe betonte, seiner Ansicht nach werde Fernunterricht aber auch nach den Sommerferien ein fester Teil des Lernens bleiben. Es gelte, Qualitätskriterien für dieses neue Feld zu entwickeln, in das Schüler, Lehrer und Eltern durch die Corona-Pandemie "ganz stürmisch hineingeschubst" wurden.

Die Kultusminister hatten am Montag über das weitere Vorgehen bei der Öffnung der Schulen nach deren Schließung in der Corona-Krise beraten. Niedersachsens Ressortchef Grant Hendrik Tonne (SPD) kündigte anschließend "ein abgestimmtes Rahmenkonzept" für die Beratungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag an.