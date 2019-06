Universitäre Einrichtung würdigt Führungsleistung der Kanzlerin

Handelshochschule Leipzig verleiht Merkel die Ehrendoktorwürde

Leipzig (AFP) - Die Handelshochschule Leipzig (HHL) verleiht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im August die Ehrendoktorwürde. Mit der Verleihung werde die Führungsleistung der Regierungschefin gewürdigt, teilte die HHL am Donnerstag mit. Merkels Art politischer Führung werde nicht nur weltweit hoch geschätzt, sie entspreche auch wesentlichen Kerngedanken des an der HHL entwickelten Leipziger Führungsmodells in seiner Grundausrichtung auf werteorientierte und ganzheitlich ausgerichtete Führung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel © AFP

Merkel wird die 20. Trägerin des Grades Doktor der Wirtschaftswissenschaften h.c. der HHL Leipzig Graduate School of Management seit der Wende sein. Träger der HHL-Würde sind bereits unter anderen der US-Ökonom und Strategieexperte Michael Porter von der Harvard Business School, der deutsche Unternehmer Michael Otto, der Managementprofessor Joseph Maciariello Claremont und der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU).

Der genaue Termin und Ort der Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber an Merkel soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.