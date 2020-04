Saarländischer Ministerpräsident: "Will keine falschen Hoffnungen wecken"

Hans hält rasche Lockerung von Corona-Auflagen für unwahrscheinlich

Berlin (AFP) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält eine rasche Lockerung der in der Corona-Krise verhängten Ausgangsbeschränkungen für unwahrscheinlich. "Ich möchte nicht die vorschnelle Hoffnung verbreiten, dass es am 20. April nennenswerte Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gibt", sagte Hans am Mittwochabend dem Portal "t-online". Grund dafür sei, dass die gewünschte Abflachung der Infektionszahlen noch nicht erreicht worden sei.

Krankenhäuser seien dem Ansturm von Corona-Infizierten noch nicht gewachsen. Die weiteren Maßnahmen seien richtig, sagte Hans. Es gehe "nicht darum, mutwillig die Menschen einzusperren, sondern wir wollen die Schwachen schützen".