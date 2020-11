"Seele Amerikas stand auf dem Spiel"

Harris: US-Wähler haben "neuen Tag für Amerika" eingeläutet

Wilmington (AFP) - Die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den US-Wählern dafür gedankt, "einen neuen Tag für Amerika" eingeläutet zu haben. Die US-Demokratie habe bei der Präsidentschaftswahl auf dem Prüfstand gestanden, "die Seele Amerikas stand auf dem Spiel", sagte Harris am Freitagabend (Ortszeit) in Wilmington in ihrer ersten Ansprache nach der Verkündung des Wahlsieges von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl.

Die künftige US-Vizepräsidentin Harris © AFP

Harris wird die erste Frau auf dem Posten des US-Vizepräsidenten und die erste Schwarze. Sie werde nicht die einzige Frau in diesem Amt bleiben, betonte sie: "Jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist."