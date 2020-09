Sachsen-Anhalts Regierungschef will selbst "sicher nicht" antreten

Haseloff sieht keine Chance für ostdeutsche Kanzlerschaft nach Merkel

Hamburg (AFP) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht nach Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) erstmal keine Chance für eine ostdeutsche Kanzlerschaft. Er selber werde "sicher nicht" antreten, sagte er laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch der Wochenzeitung "Die Zeit". "Nach 15 Jahren ostdeutscher Kanzlerschaft ist da in diesem Jahrhundert nichts mehr erwartbar."

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) © AFP

Der 66-Jährige hatte am Montag angekündigt, im kommenden Jahr erneut als CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt anzutreten. Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Seit 2016 steht er an der Spitze einer schwarz-rot-grünen Landesregierung, der bundesweit ersten Kenia-Koalition auf Landesebene.