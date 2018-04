Franzose Mehdi Nemmouche soll vier Menschen getötet haben

Hauptverdächtiger des Anschlags im Jüdischen Museum in Brüssel muss vor Gericht

Brüssel (AFP) - Der Hauptverdächtige des Anschlags auf das Jüdische Museum in Brüssel im Jahr 2014, bei dem vier Menschen getötet wurden, kommt vor Gericht. Die Richter hätten entschieden, dass es genug Beweise für einen Prozess gegen Mehdi Nemmouche und seinen mutmaßlichen Komplizen Nacer Bendrer gebe, sagte Nemmouches Anwalt Henri Laquay am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Ein dritter Verdächtiger, Mounir Attalah, wird demnach mangels Beweisen nicht angeklagt.

Prozess nach Anschlag auf Jüdisches Museum in Brüssel © AFP

Ein Datum für den Prozessbeginn nannte Laquay nicht. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Verhandlungen Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres beginnen werden.

Nemmouche wird vorgeworfen, am 24. Mai 2014 mit einem Sturmgewehr das Feuer in der Eingangshalle des Museums im Zentrum der belgischen Hauptstadt eröffnet zu haben. Bei der Attacke kamen zwei israelische Touristen, eine französische Freiwillige und ein belgischer Museumsangestellter ums Leben. Der Franzose Nemmouche wurde sechs Tage später in Marseille festgenommen. Bendrer wurde im Dezember 2014 nahe der südfranzösischen Hafenstadt gefasst.

Nemmouche hatte vor der Attacke an der Seite islamistischer Extremisten in Syrien gekämpft. Er wurde zudem mit Abdelhamid Abaaoud in Verbindung gebracht, dem Rädelsführer der Anschläge von Paris im November 2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden.