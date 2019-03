Mutmaßlicher Schütze muss am Freitag vor Gericht erscheinen

Hauptverdächtiger von Utrecht wird wegen Terrorismus angeklagt

Den Haag (AFP) - Dem mutmaßlichen Todesschützen von Utrecht wird wegen Terrorismus der Prozess gemacht. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Den Haag mit. Dem 37-jährigen Gökmen Tanis werde "mehrfacher Mord mit terroristischer Absicht" vorgeworfen. Er solle am Freitag erstmals dem Richter vorgeführt werden.

Bei dem Angriff waren am Montag drei Menschen getötet worden. Sieben Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Im Fluchtfahrzeug fanden Ermittler einen Brief, dessen Inhalt nach Polizeiangaben auf ein "terroristisches" Motiv hindeutet.