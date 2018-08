Haushaltsausschuss berät in Sondersitzung über Kredittranche für Griechenland

Berlin (AFP) - Inmitten der parlamentarischen Sommerpause kommt am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestags zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Kredithilfen für Griechenland zu entscheiden (12.00 Uhr). Es geht dabei um die Auszahlung der letzten Tranche in Höhe von 15 Milliarden Euro des auslaufenden dritten Hilfsprogramms für Griechenland.

Die Sondersitzung war nötig geworden, da die Regierung in Athen an den Absprachen mit den Geldgebern noch einmal etwas geändert hatte. Dabei geht es um ermäßigte Mehrwertsteuersätze für fünf griechische Inseln, wodurch ein Steuerausfall in Höhe von 28 Milliarden Euro entsteht. Die griechische Regierung hat jedoch zugesagt, das Geld an anderer Stelle einzusparen.