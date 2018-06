Minister will für alle vor 1992 geborenen Kinder einen halben Rentenpunkt mehr

Heil geht bei der Reform der Mütterrente auf Konfrontationskurs zur CSU

Berlin (AFP) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält trotz des Widerstands aus der CSU und einer anderslautenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag an seinem Alternativmodell für die Reform der Mütterrente fest. "Die CSU will ausschließlich kinderreiche Familien fördern. Aber ich prüfe derzeit noch, ob es nicht besser ist, einen halben Rentenpunkt für alle vor 1992 geborenen Kinder zu geben", sagte Heil der "Bild am Sonntag".

Hubertus Heil © AFP

Entsprechende Pläne des Bundesarbeitsministeriums waren bereits im April bekannt geworden, die CSU hatte aber auf Einhaltung des Koalitionsvertrags gepocht. Dieser sieht vor, allen Müttern mit drei oder mehr vor 1992 geborenen Kindern pro Kind einen ganzen Rentenpunkt mehr anzuerkennen.

Heil sagte, für das Alternativmodell mit einem halben Rentenpunkt für alle Kinder spreche die Gerechtigkeit. "Denn sonst bestrafen wir Frauen, die nur ein oder zwei Kinder bekommen haben." Werde nur ab drei Kindern die Leistung höher gewertet, treffe das knapp drei Millionen Mütter und Väter, der halbe Punkt für alle helfe dagegen knapp zehn Millionen Müttern und Vätern.

Sein Vorschlag werde keine höheren Kosten verursachen."Bei beiden Varianten sind die Mehrausgaben vergleichbar: rund 3,7 Milliarden Euro." Sein Rentenpaket werde er bis zum Sommer vorlegen, kündigte Heil an.