Arbeitsminister will "Arbeitslosigkeit verhindern, bevor sie entsteht"

Heil setzt in Debatte um Sozialstaatsreform in erster Linie auf Qualifizierung

Berlin (AFP) - In der Debatte um eine Reform des Sozialstaats hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dafür ausgesprochen, in erster Linie in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren. Er wolle "Arbeitslosigkeit verhindern, bevor sie entsteht", sagte Heil am Freitag in der abschließenden Bundestagsdebatte über den Etat seines Ministeriums. Danach richte sich sein Blick zuerst auf die Arbeitslosenversicherung und nicht auf die Grundsicherung.

Hubertus Heil © AFP

Denn angesichts des Wandels der Arbeitswelt und weit verbreiteter Abstiegsängste müssten die Sozialsysteme "wieder enger geknüpft werden", sagte Heil weiter. In einem dritten Schritt müsse dann auch über Reformen und Änderungen bei der Grundsicherung geredet werden, auch um den Sozialstaat unbürokratischer zu machen. Der SPD-Politiker betonte, sein Ziel sei aber nicht, "möglichst viele Menschen in der Grundsicherung zu verwalten, sondern wo immer es geht, Menschen aus der Grundsicherung herauszuholen".

"Wir haben derzeit eine leidenschaftliche Debatte um die Grundsicherung und das ist auch gut so", sagte Heil. "Denn es ist richtig, dass wir alle Jahre nachgucken, ob die Sicherungssysteme, die wir haben, zukunftsfähig, richtig sind und gut funktionieren." Bei der Grundsicherung gebe es "Licht und Schatten", räumte der Arbeitsminister ein.

"Wir haben Erfolge in den letzten Jahren gehabt, gar keine Frage", sagte Heil. "Aber wir erleben auch, dass viele Menschen den Sozialstaat in dieser Form als zu bürokratisch, manchmal auch obrigkeitsstaatlich erleben." Deswegen müsse die Debatte über eine Reform des Sozialstaats geführt werden "mit Blick auf die Lebensrealität" der Menschen.

Heil sprach sich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Denn Arbeit sei für die Menschen "mehr als Broterwerb" und somit wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Die Leute wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen", zeigte sich der Minister überzeugt.

Das Budget von Heil ist mit 145 Milliarden Euro der größte Einzeletat. Zum Abschluss der Haushaltswoche im Bundestag stimmen die Abgeordneten am Freitag über den Gesamtetat ab. Der Bundeshaushalt 2019 hat ein Volumen von 356,4 Milliarden Euro. Eine Neuverschuldung soll es erneut nicht geben.

Der Etatplan sieht unter anderem deutliche Personalaufstockungen bei den Sicherheitsbehörden und beim Zoll vor. Das Verteidigungsministerium erhält gegenüber dem Vorjahr mehr als vier Milliarden Euro zusätzlich. Im Zuge der Haushaltsberatungen hatten Regierung und Opposition erneut heftig über die Politik der Bundesregierung gestritten.