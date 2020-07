Hessens Innenminister Beuth muss zu Affäre um "NSU 2.0" vor Landtagsausschuss

Wiesbaden (AFP) - Der in der Affäre um rechtsextreme Drohmails mit dem Absender "NSU 2.0" unter Druck stehende hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) muss sich am Dienstag (11.00 Uhr) im Landtag in Wiesbaden verantworten. In einer Sondersitzung des Innenausschusses wollen die Abgeordneten Beuth einen ganzen Katalog von Fragen stellen. Sie verlangen unter anderem Aufklärung, wie der Stand der Ermittlungen gegen die Urheber der Drohbriefe und mögliche Helfer bei der Polizei ist.

Hessischer Landtag © AFP

Unter anderem mehrere Frauen des öffentlichen Lebens - darunter Politikerinnen der Linken, die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und die Kabarettistin Idl Baydar - bekamen Drohschreiben. Die nicht öffentlichen Daten der Frauen sollen vorher von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden sein.