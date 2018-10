Hessens Spitzenkandidaten von CDU und SPD treten im Fernsehduell gegeneinander an

Frankfurt/Main (AFP) - Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen treffen die Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Ministerpräsident Volker Bouffier sowie Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, heute in einem Fernsehduell aufeinander. Der Hessische Rundfunk strahlt die Debatte am Abend (20.15 Uhr) aus.

Thorsten Schäfer-Gümbel (links) und Volker Bouffier © AFP

Am 28. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Umfragen sehen die CDU als stärkste Kraft mit 28 bis 29 Prozent. Die SPD erreicht demnach 23 Prozent. Rechnerisch wird es für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition knapp. Mögliche Bündnisse wären eine große Koalition, eine Jamaika-Koalition und ein rot-rot-grünes Bündnis.